광주 서구 ‘행복1번가 온라인플랫폼’ 명칭 공모

12일까지 1인 1점

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 오는 12일까지 주민참여 활성화를 위한 ‘서구민 행복1번가 온라인플랫폼’ 명칭을 공모한다고 6일 밝혔다.

서구민 행복1번가 온라인 플랫폼이란 다양한 주민 의견을 수렴하는 온라인 쌍방향 소통체계로 오는 10월 완성될 예정이다.

온라인 플랫폼은 제안·토론, 설문·투표, 구청장과의 소통, 공모참여, 주민참여예산 등의 기능들로 구성된다.

온라인 플랫폼에서 주민들은 직접 정책을 제안하고 토론하며, 정책 수립 및 집행과정에서도 자유로운 의견을 제시하는 등 구정발전에 큰 기여할 것으로 기대된다.

또 도움이 필요한 주변의 어려운 이웃의 사연도 접수할 수 있도록 해 복지사각지대에 있는 돌봄이웃을 발굴에도 도움이 될 전망이다.

명칭 공모는 서구에 관심있는 국민 누구나 참여가능하며, 온라인플랫폼 기능과 특성을 잘 표현할 수 있는 창의적이고 상징적인 명칭을 제출하면 된다.

응모는 1인당 명칭 1점을 제출하면 되며, 국민생각함, 이메일, 우편, 방문접수를 통해 가능하며 기타 문의사항은 서구청 기획실로 문의하면 된다.

응모된 명칭 중 최우수상 1명, 우수상 10명을 선정할 계획이며, 이달 중으로 서구청 홈페이지에 게시 및 개별통보될 예정이다.

서구 관계자는 “온라인 플랫폼은 주민들이 언제든지 쉽고 편하게 구정에 참여할 수 있는 공간으로 구성될 예정이다”며 “친숙하고 특색있는 명칭을 많이 공모해 주길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr