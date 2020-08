포항시, 10월 예정 '국제불빛축제' 전면 취소 … 해병대문화축제 함께

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화에 따라 오는 10월 개최 예정이었던 지역의 대표적 페스티벌 '제17회 포항국제불빛축제'를 전면 취소한다고 6일 밝혔다.

올해 포항국제불빛축제의 당초 개최일은 5월이었으나, 코로나19 확산으로 10월16일 개막으로 한차례 연기된 바 있다.

개최 두 달 남짓 남겨둔 현재까지 가을철 2차 대유행의 가능성이 우려되는 상황에서, 대규모 야외축제를 개최할 경우 관광객 동선과 밀집을 완벽하게 통제하기 어렵다는 판단을 했다는 게 포항시의 설명이다.

이강덕 포항시장은 "비록 올해 축제는 불가항력적인 사유로 불가피하게 취소됐지만, 대한민국 문화관광축제에 걸맞은 축제 콘텐츠 내실화에 힘써 내년도 축제는 더욱 알차고 다양한 프로그램을 마련하겠다"고 다짐했다.

한편 포항해병대문화축제도 코로나19 확산방지를 위해 당초 4월 개최에서 6월, 9월로 두 차례 연기를 거듭하다 최종 취소됐다.

