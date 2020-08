지원 금액 월 1만1000원

[아시아경제 이현주 기자] 여성가족부가 지원하는 생리대 구매권(바우처)을 7일부터 홈플러스에서도 쓸 수 있게 된다.

이마트, 롯데마트, 농협하나로마트에서도 사용 가능한 이 바우처 월 지원 금액은 1만1000원이다. 만 11세부터 만 18세 저소득층 여성 청소년이 생리대 살 수 있도록 구매 비용을 담아 카드 바우처 형태로 제공된다.

신청은 청소년 본인 또는 보호자(부모 등 주양육자)가 복지로 홈페이지와 애플리케이션을 통해서 할 수 있다. 주민등록 주소지 동 주민센터(또는 읍·면사무소) 방문 신청도 가능하다.

