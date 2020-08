[드링킷] 개성만점 7호선 속 숨은 술집

찐 맛집이 이렇게나 많다니, 취하러 갑니다

2호선과 3호선엔 뜨고 있는 신상 술집이 있었다면, 7호선엔 말 그대로 술을 안 마실 수 없는 찐 맛집들이 많다. 외관과 인테리어로 평가받는 것은 사절. 오로지 맛에만 집중하는 개성강한 7호선 속 숨은 술 맛집들, 지금 떠나보자.

목고기집 (노원)

노원역 1번 출구 근처에 위치한 '목고기집'. 내부엔 테이블 몇 개만 있을 뿐 규모는 그리 크지 않다. 겉으로도 일반 삼겹살집과 다를 바 없어 보이지만, 목고기와 공깃밥 이 두 가지 메뉴로만 구성된 것이 심상치 않은 맛집 포스가 느껴진다.

이 집이 인기인 이유는 많은 반찬도, 저렴한 가격도 아닌 바로 질 좋은 고기. 스테이크처럼 두툼한 두께로 숯불 위에 올려지는 영롱한 모습이 바로 이 집이 인기 비결이다. 노릇하게 익어가는 고기를 보며 소주를 주문하지 않을 수 없다고.

▷ 꿀 TIP

함께 나오는 파채와 우거지 국은 심플해 보이지만 고기와 상당히 조화롭다.

화심 (어린이대공원)

어린이대공원역 인근에 위치한 '화심'은 술도 술이지만 요리가 맛있기로 유명하다. '해산물 크림누들', '유림기', '소고기 다다끼' 등 다양한 퓨전요리를 제공하는데 직장인들은 물론 인근 대학생들에게도 인기가 좋다고.

이색적인 술 메뉴도 인기 비결인데, 상큼한 요거트 막걸리부터 레몬 소주 · 딸기 소주 등 상큼한 칵테일류가 많아 젊은 층에게도, 술이 약한 사람들도 반주하기 적당한 곳이다. 어두운 실내지만 은은한 조명 덕에 이 집에서 마시는 술은 더욱 짜릿하다. 스윗해!

▷ 꿀 TIP

배를 채울 때쯤 서비스로 나오는 떡볶이와 감자튀김, 빙수 덕에 술 쉬어가기가 힘들다.

스마일 포장마차 (반포)

반포에 오래 산 사람이라면 다 안다는 '스마일 포장마차'. 동네의 터줏대감이라는 별명이 있을 정도다. 겉 보기엔 그저 오래된 술집 같지만 익숙한 정겨움과 진한 요리 맛에 계속해서 찾게 되는 곳이라고.

안에 들어서면 메뉴 가짓 수가 눈에 들어오는데 인기 메뉴인 묵은지 닭볶음탕부터 감자전, 골뱅이무침, 치즈 계란말이까지 안주의 선택폭이 넓어 다양한 안주를 즐기고 싶은 손님들의 취향을 저격한다. 대학의 축제 기간을 연상케 하는 이곳의 분위기에 기분 좋게 취하게 될 것. 이렇게 또 취하게 되는 건가.

▷ 꿀 TIP

'국물 요리를 잘 하는 집'이라는 소문이 자자하다. 국물 안주 하나는 필수로 주문해보자.

낙성곱창 (이수)

직장인들의 발길이 잦은 이수역의 숨은 맛집. 메뉴는 곱창·대창·막창·염통 그리고 모둠으로 구성되어 있고 고추와 마늘, 간과 천엽이 함께 제공된다.

낙성곱창의 특징은 어마 무시한 부추의 양. 주문한 메뉴와 함께 부추를 아낌없이 쌓아주는 것이 이 집의 매력이다. 곱이 꽉 찬 곱창과 부드러운 막창은 이 집의 필살기. 특유의 냄새로 염통을 꺼려 하는 사람들도 이 집 염통은 꼭 먹고 간다고 한다. 고소한 곱창에 달달한 매화수 한 잔도 은근 잘 어울리니 먹어볼 것.

▷ 꿀 TIP

고소하고 깔끔한 곱창을 먹은 후엔 필히 볶음밥으로 입 가심을 해주자.

소문난 집 (강남구청)

강남구청역 근처 가성비 좋고 맛있기로 소문난 '소문난 집'은 새벽까지 영업하는 실내포차다. 30년 전통의 맛집으로 허름한 가게 외관과는 달리 내부는 깔끔하다.

이 집의 요리들은 간이 어느 정도 있는 편인데 매콤하고 얼큰한 맛이 특징이다. 닭볶음탕과 낙지볶음, 오돌뼈 등 술을 곁들일 수밖에 없는 안주들로 메뉴 선택하는 재미가 있는 곳. 이 집의 매력은 개운한 가정집 음식 맛으로 집 밥의 향기를 느끼고 싶다면 술 한 잔 기울이러 찾아가 보자.

▷ 꿀 TIP

다른 안주들도 맛있지만 '모시조개탕'과 '청량고추 대하전'이 별미!

이유진 에디터 yujina0304@asiae.co.kr