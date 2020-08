대전시, 시차제 신호 운영 확대…상습정체 구간 교통흐름 개선

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 시차제 신호운영의 확대로 출퇴근 시간대 상습정체 구간의 교통흐름을 개선한다.

6일 시에 따르면 시차제 신호운영은 출퇴근 시간대 차량 정체 발생방향의 신호시간을 조절함으로써 차량의 지·정체를 줄이고 앞 막힘을 예방하는 신호운영 기법 중 하나다.

시차제 신호운영은 교통여건에 맞게 탄력적으로 대응할 수 있고 별도의 예산이 필요하지 않다는 점에서 긍정적이다.

시는 현재 교통 빅데이터 시스템 ‘데이터웨어하우스(DW)’를 활용해 평균 통행속도 15㎞/h 이하의 상습정체 구간 40곳을 집중 관리하고 있다.

가령 집중 관리대상인 탄방동 네거리와 용문역 네거리 구간은 교통유발 시설인 롯데백화점 입점 영향으로 출퇴근 시간대 차량정체가 빈번하게 발생한다.

이에 시는 정체구간 개선을 위해 계룡로(탄방~용문역) 2개 교차로에 ‘시차제 신호운영’을 도입해 시범운영한 결과, 평균 통행속도가 15% 개선(12.7㎞/h→14.6㎞/h)되고 차량 지체시간이 15.2% 감소(51.2초→43.4초)하는 등의 개선 효과를 확인했다.

이를 근거로 시는 올해 하반기까지 갑천대교 네거리 등 10곳에 시차제 신호운영을 도입 확대해 정체구간에 유입되는 교통량을 조절하고 차량대기 및 꼬리물기를 줄일 예정이다.

한선희 시 교통건설국장은 “지속적인 현장 모니터링으로 ‘시차제 신호운영’을 점진적으로 확대해 출·퇴근 시간 교통흐름을 개선하겠다”며 “시는 향후 인공지능(AI) 교통제어를 활용한 첨단교통 신호체계 구축에도 나설 계획”이라고 말했다.

