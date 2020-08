저항선 뚫은 코스피, 내친김에 2300선 돌파…코스닥도 1%대 상승

[아시아경제 오주연 기자] 5일 국내 증시가 장중 1%대씩 상승하며 강세다. 코스피시장에서는 개인 투자자들의 수급이 여전히 우세한 가운데 코스닥시장에서는 외국인과 기관 투자자들이 순매수세를 보이고 있다.

이날 오후 2시30분 기준 코스피는 전 거래일 대비 1.08% 오른 2304.04를 기록하며 1년10개월여만에 2300선을 돌파했다. 코스피는 종가 기준, 2018년 10월 2일 2309.57을 이후 한 번도 2300선을 넘지 못했다. 그러나 이날 장중에는 전 거래일 대비 1.29% 오른 2309.36까지 오르며 가뿐하게 2300선을 뛰어넘었다.

업종별로는 코스피시장에서 의약품이 전 거래일 대비 5.67% 올라 큰 폭으로 상승했다. 화학(3.19%), 비금속광물(3.35%), 섬유의복(2.52%) 등도 강세다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 57,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 57,300 2020.08.05 00:00 장중(20분지연) close (-0.87%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 81,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 81,600 2020.08.05 00:00 장중(20분지연) close (-1.23%), 카카오(-0.41%) 등은 하락했지만 삼성바이오로직스(6.39%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 670,000 전일대비 28,000 등락률 +4.36% 거래량 816,814 전일가 642,000 2020.08.05 14:29 장중(20분지연) close (4.05%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 313,500 전일대비 11,500 등락률 +3.81% 거래량 898,662 전일가 302,000 2020.08.05 14:29 장중(20분지연) close (3.81%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 458,000 전일대비 42,000 등락률 +10.10% 거래량 1,158,006 전일가 416,000 2020.08.05 14:29 장중(20분지연) close (9.98%) 등은 큰 폭으로 올랐다.

코스닥지수는 이날 장중 840선을 돌파했다. 이 시각 개인이 699억원어치를 내다판 반면 외국인과 기관은 각각 843억원, 65억원어치씩 사들였다.

시가총액 상위 종목 중 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 102,800 전일대비 5,300 등락률 +5.44% 거래량 2,249,378 전일가 97,500 2020.08.05 14:29 장중(20분지연) close (4.92%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 277,400 전일대비 1,000 등락률 +0.36% 거래량 1,404,310 전일가 276,400 2020.08.05 14:29 장중(20분지연) close (1.10%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 84,400 전일대비 2,000 등락률 +2.43% 거래량 472,966 전일가 82,400 2020.08.05 14:29 장중(20분지연) close (2.79%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 124,300 전일대비 5,700 등락률 +4.81% 거래량 787,883 전일가 118,600 2020.08.05 14:29 장중(20분지연) close (4.64%), 에코프로비엠(4.75%) 등도 크게 올랐다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr