7월 외환보유액 4165억달러… '사상 최대'

'2020년 7월 말 외환보유액 현황'

[아시아경제 장세희 기자]4일 한국은행이 발표한 '2020년 7월 말 외환보유액'에 따르면 외환보유액은 7월 말 기준 4165억3000만달러로 전월 말 대비 57억7000만달러 증가했다.

한은 관계자는 "외화자산 운용 수익이 발생한 데다 미국 달러화 약세로 기타 통화 표시 외화자산의 달러화 환산액도 늘어난 영향"이라고 설명했다.

한은은 외환보유액 규모를 계산하기 위해 매달 말일 원·달러 환율을 적용해 다른 외화자산을 미 달러화로 환산한다. 통상 달러화가 약세면 다른 외화자산의 가치가 커지고, 달러화가 강세면 다른 외화자산의 가치는 줄어든다.

외환보유액은 코로나 19 영향으로 3월까지 감소세를 보이다 4월 반등했다. 내역을 보면 1월 4096억5000만달러, 2월 4091억7000만달러, 3월 4002억1000만달러, 4월 4039억8000만달러를 기록했다.

특히 3월은 외환당국이 시장안정화 조치를 단행해 외환보유액이 89억6000만달러나 급감하기도 했다. 하지만 이후 시장이 안정되며 연속으로 외환보유액이 늘었다.

자산 구성별로 살펴보면 외환보유액의 91.1%를 차지하는 유가증권이 3793억8000만달러로 전월 대비 7억9000만달러 늘었다. 국제통화기금(IMF)에 대한 교환성 통화 인출 권리인 IMF 포지션은 43억7000만달러로 1억2000만달러 늘었다. 특별인출권(SDR)은 31억3000만달러였으며, 금 보유액은 47억9000만달러로 전월 대비 변동이 없었다. 반면 예치금은 248억6000만달러로 11억8000만원 줄었다.

한편 지난 6월 말 기준 한국 외환보유액 규모(4108억달러)는 세계 9위로 집계됐다. 중국(3조1123억달러)이 가장 많고, 일본(1조3832억달러)과 스위스(9618억달러)가 뒤를 이었다.

