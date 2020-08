[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

▲ 관리처장 고창호 ▲ 동의지천교양대학 행정지원실 과장 이수원 ▲ 대학원행정지원실 과장 하경철

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr