속보[아시아경제 허미담 기자] 4일 부산국립검역소에 따르면 러시아 선박의 한국인 선장 A씨가 코로나19 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

선장A씨는 지난해 7월에 입항하여 그동안 자택에서 감천항을 오가며 근무해온 것으로 알려졌다.

A씨는 최근 코로나19에 감염된 확진자와 지인 관계인 것으로 알려졌다.

현재 부산시 보건당국과 검역소는 A씨의 감염 경로를 확인 중이다.

