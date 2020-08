김부겸 아내 "친오빠 이영훈 때문에 남편 곤혹, 눈물 흐른다"

[아시아경제 강주희 인턴기자] 더불어민주당 당대표 선거에 출마한 김부겸 전 의원의 아내가 친오빠인 '반일 종족주의' 저자 이영훈 전 서울대 교수로 인해 "남편이 곤혹스러운 처지를 당하고 있다"고 토로하는 글을 남겼다.

이 씨는 4일 김 전 의원의 페이스북을 통해 '김부겸 전 의원의 아내인 이유미입니다'라는 제목의 글을 올려 "이영훈 교수로 인해 김부겸 의원에 대해 안 좋은 말이 떠돈다는 얘기를 듣고 안타까운 마음에 하소연을 드린다"고 말문을 열었다.

이 씨는 "큰오빠(이영훈)가 대학 때 학생운동으로 제적되고 도망 다니던 시절, 형사들이 집을 들락거렸다. 셋째 오빠는 학생운동으로 투옥돼 재판을 받고 3년여간 옥살이를 했다. 남동생은 대학 졸업 후 미 문화원 폭파 사건으로 경찰에 끌려가 고문을 당하고 2년여 옥살이했다"면서 "그렇게 저는 민주화 운동을 하던 집안에서 성장했다. 남편을 셋째 오빠의 소개로 만나, 82년 초에 결혼했다"고 설명했다.

이어 "저 역시 1980년, 1986년, 1992년, 세 차례에 걸쳐 경찰과 안기부에 끌려갔다"면서 "1980년 연애할 당시는 광주항쟁이 나자 남편을 '김대중 내란음모 사건'으로 전국에 지명수배했고, 한은 대구지점에 다니던 저는 애인이라며 경찰청 대공분실에서 나와 잡아갔다"고 말했다.

이 씨는 또 "결혼 후 1986년 남편이 복학해 서울대 앞에서 백두서점을 운영할 때 관악경찰서에서 나와 수시로 책을 압수해갔고, 둘째를 가져 만삭인 저는 두 차례 연행됐다"고도 털어놨다.

이 씨는 이후로도 김 전 의원의 민주화 운동으로 인해 수차례 경찰과 안기부(안전기획부)에 끌려갔으며, 1992년 김 전 의원이 김대중 총재의 부대변인이었던 시절에도 가족이 간첩단으로 몰리는 등 고초를 겪어야 했다고 말했다.

그는 "이렇게 험난한 시절을 지나왔다. 오직 남편이 하는 정치가 올바르다 믿고 뒷바라지해 왔다"면서 "그런데 이제 와 제 친정 오빠로 인해 곤혹스러운 처지를 당하니 어찌할 바를 모르겠다"고 토로했다.

그러면서 "옛날의 고통스러운 기억을 더듬어 글을 쓰고 있자니 눈물이 흐른다"면서 "부디 정치인 김부겸이 걸어온 길을 살펴보고, 여러분이 널리 이해해주시기를 간곡히 부탁드린다"고 당부하며 글을 끝맺었다.

