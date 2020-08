아열대 과일 '애플망고' … 김해서 출하

2018년부터 기후변화 대응 대표 작목 육성



[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 김해시는 기후변화 대응 신소득 작목인 애플 망고를 본격 출하한다고 3일 밝혔다.

애플 망고는 껍질이 붉고 과육에 탄력이 있어 맛이 좋아 최근 소비자들에게 인기를 얻고 있는 대표적인 아열대 과일이다.

시 농업기술센터는 기후변화에 대응한 대체 작물 육성을 위해 지난 2018년부터 사업비 3억4500만원을 투입해 애플 망고를 보급한 결과 현재 3.6ha까지 도내 재배면적의 30%를 차지하는 대표 작목으로 육성하고 있다.

수확을 시작한 김광하(57) 씨는 "도입 초기 정보가 부족해 비용이 부담스러워 힘들었지만, 국산은 익은 상태에서 수확하기 때문에 향과 당도가 좋아 수입 망고와 경쟁에서도 자신 있다"며 "출하를 앞둔 탐스러운 애플 망고를 보면 절로 힘이 난다"고 했다.

김상진 농업기술센터 소장은 "우리시는 겨울철에도 온난한 기후가 지속돼 아열대 작물 재배에 경쟁력을 갖추고 있다"며 "겨울철 난방비 등 생산비 절감에 유리한 점을 활용해 앞으로 기후변화에 대응한 신소득 작물 육성에 박차를 가할 계획이다"고 밝혔다.

