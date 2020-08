'The 청렴한 동대문구’ 청렴콘텐츠 공모

직원 대상 청렴콘텐츠 공모전 개최…청렴 문화 확산·공감대 형성 기대...청렴 주제 UCC·웹툰·카드뉴스·캐치프레이즈·수기 공모…총 100만 원 상금

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 청렴 공감대 형성을 위해 동대문구 직원 대상으로 청렴콘텐츠 공모에 나섰다.

구는 '건강한 우리의 청렴문화, 바로 동대문구의 내가 만들어 갑니다'를 주제로 8월31일까지 2020년 청렴 콘텐츠 공모전을 개최한다고 밝혔다.

공모 분야는 ▲UCC·웹툰·카드뉴스 ▲캐치프레이즈·수기 등 두 가지 부문이며 청렴에 관심 있는 동대문구 직원이면 참여 가능하다.

구 청렴 동호회와 간부들은 ▲주제적합성 ▲활용성 ▲창의성 ▲작품의 완성도 등을 평가, 심사를 통해 각 분야별 최우수 1명, 우수 1명, 장려 2명 등 8작품을 선정해 총 100만 원의 상금을 수여한다.

구는 당선 작품을 부패예방 및 청렴시책 추진 등의 청렴자료로 활용해 공감할 수 있는 청렴 문화를 조성한다.

구는 직원들의 청렴 의식을 높이고자 매달 청렴 퀴즈 풀이, 청렴 소식지 발행 등을 실시해 튼튼한 청렴 공감대를 형성하고 있다.

유덕열 동대문구청장은 “직원들의 자발적인 참여를 통해 반부패 청렴의식을 강화하고 청렴 문화를 확산하기 위해 이번 공모전을 개최하게 됐다”며 “구민과 함께 공감할 수 있는 청렴문화 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

