[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장이 연일 이어지는 집중호우로 인한 피해 방지를 위해 3일 오후 취역지역 긴급 현장점검에 나섰다.

이번 현장 점검은 서울전역에 호우경보가 발효되고 불광천과 홍체천 수위가 높아짐에 따라 출입이 통제되는 상황을 고려해 진행됐다.

유 구청장은 주택과, 건축과, 치수과 등 관련 부서장들과 망원1빗물펌프장, 망원육갑문, 노고산동 신축공사현장, 아현2구역 주택재건축정비사업현장, 불광천하부도로 등 집중 호우 시 피해가 우려되는 지역을 면밀히 살펴보고 풍수해 대책을 점검했다.

유동균 마포구청장은 “행정은 사후에 대처하는 것이 아니라 사전에 대비해야하는 것”이라며 “이번 주 집중호우가 지속될 것으로 예상되는 만큼 안전사고가 발생하지 않도록 대비에 만전을 기해주기 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr