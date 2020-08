카카오게임즈, 증권신고서 제출…9월 코스닥 상장 추진

[아시아경제 최신혜 기자] 하반기 기업공개(IPO) 시장의 기대주로 꼽히는 카카오게임즈가 내달 중 코스닥시장 상장을 추진한다.

카카오게임즈는 3일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 공모 절차를 개시했다고 밝혔다.

총 공모 주식 수는 1600만주로, 공모 희망가 범위는 2만∼2만4000원이다. 희망가 기준 공모 금액은 3200억∼3840억원 규모다.

2016년 4월 출범한 카카오게임즈는 코스피 상장사 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 366,000 전일대비 22,500 등락률 +6.55% 거래량 1,636,803 전일가 343,500 2020.08.03 15:30 장마감 close 의 게임 전문 자회사다.

남궁훈 카카오게임즈 대표는 "국내 최대 모바일 게임 플랫폼인 카카오게임즈와 PC게임 포털 '다음 게임' 등 강력한 플랫폼에 기반한 당사만의 강점을 시장에 알리고, 향후 신사업을 통한 성장성을 보여주는 데 최선을 다할 것"이라고 말했다.

카카오게임즈는 오는 26∼27일 기관 투자자 대상 수요예측을 통해 공모가를 확정한 뒤 내달 1∼2일 청약을 진행한다. 주관사는 한국투자증권과 삼성증권이 맡았다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr