[기업 자금조달]단석산업, '초단기 사모채' 발행 잦아진 이유는

[아시아경제 임정수 기자] 석유화학 소재 부문 중견 기업인 단석산업이 최근 소액의 단기 사모채를 잇달아 발행했다. 단기차입금 상환 부담이 커지는데 신용도 악화로 비교적 큰 규모의 시장성 자금 조달이 어려워지면서, 자투리 채권을 연속 발행하는 것으로 풀이된다.

◆7월에만 세 차례…잇단 소액 사모채 발행= 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 단석산업은 지난달 말 사모채를 발행해 28억원을 조달했다. 채권 만기를 3개월, 6개월, 9개월, 1년으로 나눠 만기 별로 7억원씩 발행했다. 금리는 만기와 무관하게 모두 5.20%로 같다.

단석산업은 지난달 29일에도 같은 만기로, 만기별로 12억원씩의 사모채를 발행해 총 48억원을 마련했다. 앞서 지난 1일에는 5억원씩 최소 3개월에서 최대 2년까지 8개 만기로 총 40억원의 사모채를 발행했다. 1개월 사이 세 차례에 걸쳐 100억원의 단기 사모채를 나눠 발행한 것이다.

지난 4월에는 1개월~1년짜리 총 12개 만기 사모채를 만기별로 3억원씩, 36억원어치 발행하기도 했다. 채권 발행 금리는 만기와 무관하게 모두 4.88%로 같다. 4월 이후 반석산업이 발행한 대부분의 사모채는 하이투자증권이 인수한 뒤 투자자들에게 매각한 것으로 알려졌다.

◆IB업계 "단기상환 부담 때문"= IB업계는 단석산업의 초단기 사모채 발행 배경으로 단기상환 부담을 지목했다. 단석산업은 자본시장에서 단기차입금 비중이 높은 기업으로 꼽힌다.

단석산업의 지난해 말 연결 기준 총차입금은 2021억원이다. 2016년 1325억원에서 700억원가량 증가했다. 지난해 말 기준 단석산업이 연내 차환하거나 상환해야 하는 단기차입금과 유동성장기부채는 총 1758억원에 달한다. 유동성장기부채는 장기차입금 중 1년 이내에 만기 도래하는 차입금이다.

전체 차입금에서 연내 만기 도래하는 차입금의 비중이 87%에 육박한다. 업계 관계자는 "외부 자금의 대부분을 단기로 조달하면서 단기차입금 의존도가 높아졌다"면서 "단기차입이 누적되면서 매년 상환 부담도 늘어나는 추세"라고 지적했다.

◆자금조달 능력 개선 안 돼= 단기상환 부담이 높아졌지만, 기업의 자금조달 능력의 척도인 신용도는 개선되지 않고 있다. 단석산업은 신용등급이 2016년 BB-에서 BB로 상향 조정됐고, 신용등급이 없어진 이후 다시 등급을 받지 않았다.

신용평가사들은 단석산업의 신용도가 2016년 이후 되레 악화되고 있는 것으로 평가했다. 매출은 늘고 있지만, 현금흐름이 악화되고 차입금 구조도 나빠졌다는 진단이다.

단석산업의 연결 기준 매출은 2016년 5100억원에서 지난해 말 5920억원으로 증가했다. 하지만 같은 기간 영업이익은 265억원에서 137억원으로 반토막났다. 영업이익률도 5.19%에서 2.31%로 악화했다. 매출원가와 판관비 지출이 늘면서 수익성이 낮아졌다..

영업현금흐름(OCF)은 272억원에서 163억원으로 줄었고, 투자 증가 등으로 잉여현금흐름(FCF)은 3년째 마이너스(-) 상태다. 신용평가사 관계자는 "현금창출 능력이 감소하는데 투자를 늘리면서 단기차입을 중심으로 차입금이 증가했다"고 평가했다.

회사채 시장 관계자는 "단석산업은 과거에 1~3년 만기로 사모채를 발행해 오다가 최근 들어 사모채 만기가 대부분 1년 미만으로 짧아졌다"면서 "이는 신용도 악화와 무관하지 않다"고 분석했다.

임정수 기자 agrement@asiae.co.kr