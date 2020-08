윤동섭 연세의료원장 취임…"새로운 세브란스 만들 것"

[아시아경제 조현의 기자] 연세대 의과대학 윤동섭 교수(외과학)가 제18대 신임 연세의료원장으로 임기를 시작했다.

연세의료원은 3일 연세대 세브란스병원 은명대강당에서 제18대 연세대학교 의무부총장 겸 의료원장 취임식 행사를 진행했다고 밝혔다.

윤 신임 원장은 ‘함께 만드는 더 새로운 100년’을 주제로 한 취임사를 통해 향후 4년간의 연세의료원 발전 계획을 밝혔다. ▲하나 된 연세의료원 ▲미래형 교육·연구·진료 기관으로 거듭나는 연세의료원 ▲인재 중심의 연세의료원 ▲기독교 정신에 충실한 연세의료원 등을 제시했다.

윤 신임 원장은 1987년 연세대 의대를 졸업하고 강남세브란스병원 병원장과 강남세브란스병원 기획관리실장, 연세대 의과대학 강남부학장과 외과학교실 주임교수, 연세의료원 건설사업단 강남중장기사업본부 본부장을 역임했다. 대외적으로 대한외과학회 이사장과 간담췌외과학회 이사장, 보건복지부 수련환경평가위원회 위원장, 대한병원협회 병원평가위원회 위원장 등을 지냈다.

