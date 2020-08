워런스키 '첫 우승'…배상문 35위

배러쿠다챔피언십 최종일 13점 획득 '7억5000만원 대박', 메릿 2년 연속 준우승 '눈물'

[아시아경제 노우래 기자] 리치 워런스키(미국)의 생애 첫 우승이다.

3일(한국시간) 미국 캘리포니아주 트러키 타호마운틴골프장(파71ㆍ7390야드)에서 끝난 미국프로골프(PGA)투어 배러쿠다챔피언십(총상금 350만 달러) 최종일 이글 1개와 버디 5개(보기 2개)를 쓸어 담으며 13점을 보태 1점 차 역전우승(39점)을 거뒀다. 홀 당 퍼트 수 1.545개의 '짠물 퍼팅'이 동력이다. 2016/2017시즌 정규투어에 데뷔해 100번째 대회 만에 우승의 기쁨을 맛봤다. 우승상금은 63만 달러(7억5000만원)다.

알바트로스 8점을 비롯해 이글 5점, 버디 2점, 파 0점, 보기 -1점, 더블보기 이하는 모두 -3점으로 처리하는 '변형 스테이블포드' 방식이다. 상위랭커들이 같은 기간 월드골프챔피언십(WGC)시리즈 페덱스세인트주드인비테이셔널에 나서 상대적으로 우승 경쟁이 수월했다. 트로이 메릿(미국)이 2년 연속 준우승(38점)에 만족했다. 배상문(34) 공동 35위(22점), 이경훈(29) 40위(21점), 김시우(25ㆍ이상 CJ대한통운)가 공동 41위(20점)다.

