'실전 창업' 교육생 880명 모집

창업진흥원, 예비 창업자 성공 위해 교육·멘토링 지원

창업진흥원(원장 김광현)은 창업을 준비하는 예비창업자 및 기창업자 중 이종업종 창업 예정자를 대상으로 비즈니스 모델 수립과 최소 요건 제품 제작, 시장검증을 지원하는 실전창업교육 3기 교육생을 모집한다고 3일 밝혔다.

실전창업교육은 예비창업자의 창업 성공 가능성을 높이기 위해 단계별 교육 및 멘토링을 지원하는 프로그램으로 지난해 신규로 운영돼 올해 1, 2기 교육을 통해 2000명을 지원했다. 3기 과정은 880명을 모집해 8월부터 약 4개월 간 운영할 예정이다.

단계별 교육 중 아이디어 개발과정은 창업관련 기초역량 강화 및 아이디어 구체화 등 비즈니스모델 정립을 위한 사전학습을 지원하는 과정으로, 온라인 교육과 오프라인 교육을 결합한 방식의 교육이 진행된다. 비즈니스모델 수립 과정은 짧은 시간 내에 아이디어의 문제점을 도출해 해결 방안을 모색하고, 멘토링·실습 교육을 통해 비즈니스모델을 구체화 할 수 있는 과정이다. 마지막 단계인 '린스타트업'은 최대 700만원의 지원금을 통해 최소 요건 제품 제작, 고객·시장검증 등을 지원해 비즈니스모델을 수정·보완하고 체계적인 사업계획을 수립하도록 돕는다. 특히 이 과정에서는 집중적인 멘토링을 통해 창업자를 밀착 지원할 예정이다.

실전창업교육은 지난해 교육생 3060명을 모집해 교육을 운영 했으며, 전국 11개 주관기관에서 디자인씽킹, 비즈니스모델 및 린스타트업 등의 트렌디한 창업교육 방법론을 활용한 교육과정을 제공하고 있다. 김광현 창업진흥원장은 "지난해 교육생을 모집해 교육을 운영해 본 결과, 현장의 호응이 상당히 좋았다"며 "기존 창업 교육과는 달리 아이디어 구체화와 비즈니스모델 수립에 집중하고, 도출된 아이템이 실제 고객이 원하는 제품인지 고민하는 데 초점을 맞춰 운영한다는 점이 교육생들에게 좋은 반응을 이끌어 낸 것으로 보인다"고 말했다.

2020년 실전창업교육 3기 교육생은 21일까지 모집하며, 교육신청과 관련한 상세 내용은 중소벤처기업부 또는 K-스타트업 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr