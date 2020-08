김희국, 박덕흠 등 미래통합당 국토위 의원들이 3일 국회에서 열린 국토교통위 전체회의에 참석, 회의 시작에 앞서 '주택임대차 보호법' 관련해 항의에 표시로 붙었던 규탄 문구가 적힌 종이를 떼어내고 있다./윤동주 기자 doso7@

