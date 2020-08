[아시아경제 박지환 기자] 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 8,810 전일대비 190 등락률 -2.11% 거래량 689,573 전일가 9,000 2020.08.03 10:24 장중(20분지연) close 은 계열사인 브이지엑스아이(VGXI)에 시설자금(공장증축)을 위해 628억원 규모의 금전대여를 결정했다고 3일 공시했다. 이는 자기자본 대비 260.90%에 해당한다.

