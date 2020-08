[아시아경제 오현길 기자] 교보생명은 방탄소년단의 노래 가사를 활용해 신종 코로나바이러스감염증 극복을 위한 응원 내용을 담은 광화문글판 특별편을 선보인다고 3일 밝혔다.

이번 글판에는 2015년에 발매된 '런(RUN)'의 후렴구인 '다시 RUN RUN RUN 넘어져도 괜찮아 / 또 RUN RUN RUN 좀 다쳐도 괜찮아'가 담겼다. 글판 디자인은 입체감이 느껴지는 다양한 사선 패턴을 활용해 속도감과 에너지, 청량감이 느껴지도록 했다.

교보생명 관계자는 "코로나19를 이겨내고 있는 국민을 응원하기 위해 방탄소년단의 음악을 담았다"며 "광화문글판을 보는 모든 분들에게도 기쁨과 활력이 되기를 바란다"고 말했다.

