"여름철 공사 물량 감소" 7월 CBSI 소폭 하락, 70선 후반

"민간택지 분양가상한제 우려, 8월에도 6.6포인트 하락 전망"

[아시아경제 김유리 기자] 7월 건설기업 경기실사지수(CBSI)가 여름철 공사 물량 감소 등 계절적 영향으로 전달보다 소폭 하락해 70선 후반대를 기록했다. CBSI가 기준선인 100을 밑돌면 현재의 건설경기 상황을 비관적으로 보는 기업이 낙관적으로 보는 기업보다 많다는 것을 의미한다.

한국건설산업연구원은 3일 7월 CBSI가 전월 대비 1.9포인트 하락한 77.5를 기록했다고 발표했다. CBSI는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태의 영향으로 지난 2~5월 60선을 기록하는 등 부진을 지속하다 6월 전달 대비 14.6포인트 반등한 79.4를 기록했다. 하지만 7월에는 다시 1.9포인트 하락했다.

하락 원인으로는 혹서기 공사가 감소하는 계절적 영향이 꼽혔다. 또한 경기부양을 위한 공공공사 발주가 기대에 미치지 못했던 것도 원인으로 지목됐다. 박철한 건산연 부연구위원은 "통상 7월 혹서기 공사 물량이 감소하는 계절적인 영향으로 지수가 전월 대비 2~5포인트 정도 감소하는데 이러한 계절적인 영향이 지수에 반영됐다"며 "특히 지난 6월 전망한 7월 지수는 경기부양을 위한 공공공사 증가에 대한 기대로 80선 이상(84.1)을 기록했다. 하지만 실제 발주 물량은 기대에 미치지 못했던 것으로 판단된다"고 평가했다.

8월 CBSI는 7월 대비 6.6포인트 하락한 70.9로 전망됐다. 박 부연구위원은 "여름철 비수기라는 계절적 영향과 함께 7월 분양가상한제 유예 기간이 종료되는 등 건축공사를 중심으로 공사가 위축될 수 있다는 우려감이 지수에 반영된 것으로 보인다"고 진단했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr