해외진출 스타트업 집중성장캠프…ICT 15개사 선정

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 ICT 분야 스타트업의 글로벌 진출을 위한 ‘해외진출 집중성장캠프(Boot-X Program)’의 시연회(데모데이)를 지난달 30일부터 이틀 간 온라인을 통해 개최하였다고 3일 밝혔다.

올해 새롭게 추진한 해외진출 집중성장캠프는 기업이 목표로 하는 해외시장에 대한 이해를 높이기 위해 이상적 고객 목록 및 고객가치 제안을 설정한 후에, 세일즈 및 마케팅 전략을 세우는 8주간의 집중 교육과정(1단계)과 제품에 대한 현지 고객 반응을 확인하는 6주간의 현지 시장 검증과정(2단계)으로 구성돼 있다.

이번 시연회는 1단계를 거친 19개 기업을 대상으로 2단계 시장 검증과정을 수행할 기업을 선발하기 위해 실시됐다. 각 기업들이 투자설명회 피칭 후 평가위원들의 질문에 답하는 방식이다.

데이터 기반 유저게임 취향 분석 서비스를 제공하는 미니맵, 친환경 에너지를 이용한 모빌리티 사업을 하는 소프트베리, 강의 소통 플랫폼 클라썸, 감정표현이 가능한 고품질 음성합성 생성·편집 프로그램을 제공하는 휴멜로 등 15개사가 최종 선정됐다.

이들 15개사는 앞으로 기업의 제품 또는 서비스 형태에 따라 사용자 경험조사, 잠재 고객 인터뷰, 잠재 파트너사 미팅 등을 통해 현지 시장반응을 직접 파악하게 된다. 전 과정은 현지의 시장 네트워크 보유 전문가를 연결해 온라인상에서 진행된다.

오상진 과기정통부 정보통신산업정책관은 “코로나19의 전 세계적 확산으로 해외 전문가 초청이 곤란한 상황에서 당초에 계획한 집체 교육과정을 신속히 비대면으로 변경해 차질없이 교육을 추진할 수 있었다”며 “혁신기술과 역량을 갖춘 ICT 스타트업이 시간과 비용을 줄여 빠르게 현지 시장에 진입함으로써 해외진출 성공확률을 높일 수 있도록 앞으로도 신규 프로그램 기획, 관련 전문가 확보 등 적극적이고 다각적인 노력을 기울이겠다”고 밝혔다.

