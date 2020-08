'뭉찬' 이형택 부상 투혼... '어쩌다FC' 첫 축구 대회 2대0 승리

[아시아경제 민준영 인턴기자] 테니스 선수 출신 방송인 이형택이 갈비뼈 부상에도 불구하고 축구 대회에 출전해 승리했다.

2일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '뭉쳐야 찬다'에서는 방송 출연 이후 첫 축구 대회에 참가한 어쩌다FC 출연자들의 모습이 그려졌다.

이날 방송에서 안정환은 "지난번에 경기를 하던 중 이형택이 부상으로 갈비뼈에 금이 갔다"라고 밝혔다.

김용만은 "2002년 월드컵으로 따지면 홍명보 역할을 해주고 있다"라며 이형택의 부상을 걱정했다.

이에 박태환이 "오늘 (이형택을) 보호해야 한다. (이)대훈아 우리가 더 뛰어야 한다"라고 하자 이대훈은 "우리가 몸싸움 막아줘야 한다"라고 덧붙였다.

이를 들은 이형택은 "저도 그냥 타박상 정도로 생각했는데 엑스레이를 찍어보니 금이 갔더라"라고 말했다.

그러자 허재는 "운동하면서 갈비뼈 안 부러진 사람이 어딨냐"라고 말했다.

이어 김병현이 "원래 운동하는 사람들은 대회 끝날 때까지 잘 참는다. 그런데 테니스 선수가 좀 약한 것 같다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

옆에 있던 김동현도 "우리는 맞는 게 일이다. 갈비뼈가 열몇 개인데 하나 정도는 괜찮다"라고 하자 이형택은 "아 뛴다 뛰어"라고 말해 웃음을 자아냈다.

이에 안정환은 "정식 선수가 아니니까 상태를 좀 보고 결정을 하겠다"라고 말했다.

이후 어쩌다FC는 창단 1년 만에 첫 대회에 출전해 A조 예선에서 마포구 축구 대회 전년도 우승팀인 성미축구회와 첫 대결을 했다.

김용만은 "월드컵으로 치면 첫 경기가 독일인 것"이라며 성미축구회를 소개했다.

갈비뼈 부상을 당한 이형택도 상태를 확인한 뒤 경기를 뛰기로 하고 진통제를 맞아가며 경기에 출전했다.

시작부터 만만치 않은 경기가 펼쳐진 가운데 이대훈이 선취득점을 했다.

이어 박태환이 재치 있는 슛으로 쐐기골을 성공시켜 2-0으로 승리했다.

대회 첫 경기에서 2-0으로 무실점 승리한 어쩌다FC는 1승을 거둬 조 1위로 올라갔다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr