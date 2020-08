유엔 보고서 "北 위법 자금으로 핵 개발 계속해"

[아시아경제 권재희 기자] 유엔 안전보장이사회 산하 대북제재위원회 전문가패널이 최근 조사보고서를 통해 북한이 해상 환적 방식으로 마련한 위법 자금으로 핵·미사일 개발을 계속하고 있다고 분석했다.

2일 NHK가 입수한 보고서에는 "북한은 지금도 핵 관련 물질을 계속 제조하고 있고, 핵탄두를 탑재하기 위해 탄도미사일 능력과 설비를 계속 상향시키고 있다"는 내용이 담겨있다.

북한은 유엔 제재로 전면 금지된 석탄 수출을 올해 3월 이후 선박을 통한 해상물자 환적 수법으로 재개해 위법하게 자금을 확보하고 있는 것으로 알려졌다. 또 유엔이 정한 상한선을 훨씬 넘는 석유 정제품을 밀수입하고 있다는 내용도 이 보고서에 담겼다.

아울러 보고서에는 유엔 결의로 모든 회원국은 지난해 12월까지 북한 노동자를 본국으로 송환할 의무가 있는데도, 이후에도 각국에서 북한 노동자가 호텔 종업원, 스포츠 선수, 의료종사자로 활동하고 있다고 지적했다.

NHK는 보고서를 인용해 유엔 안보리 대북제재위가 이런 상황에 대해 강한 우려를 표명하며 각국에 대북 제재의 완전한 이행을 촉구했다고 보도했다.

