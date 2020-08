통합당 "민주당, 2일 대구 전당대회서 '박범계 발언' 해명하라"

[아시아경제 이지은 기자] 더불어민주당이 2일 대구·경북서 대의원 대회를 갖는 가운데, 미래통합당이 '이상한 억양' 발언으로 논란을 빚은 박범계 민주당 의원의 발언을 전당대회 출마자들이 해명하라고 요구했다.

황규환 통합당 부대변인은 2일 논평을 통해 "동료 의원이 이야기한 '이상한 억양'이 무엇인지, 왜 부랴부랴 삭제했으며 그 의도는 무엇이었는지, 대구경북 시민들에게 해명할 것은 해명하고 사과해야 할 것"이라며 이같이 밝혔다.

앞서 박 의원은 페이스북에서 윤희숙 통합당 의원의 '임대차 3법' 비판 국회연설에 대해 언급하면서 "의사당에서 조리있게 말을 하는 건 - 눈 부라리지 않고 이상한 억양 아닌 - 그 쪽에서 귀한 사례니 평가한다"고 말하면서 논란을 빚었다. '이상한 억양'이 통합당 대구·경북 지역 의원의 대구 사투리를 가리키는 것으로 보였기 때문. 박 의원은 이후 이 문구를 삭제했지만 논란은 남았다.

황 부대변인은 또 "당선을 위해 대의원들에게 쏟아내는 말이라지만, 민주당 전당대회 출마자들의 발언이 도를 넘어서고 있다"며 "엄연히 드루킹 댓글 조작 사건으로 1심에서 유죄를 받은 김경수 지사에 대해, 국회 법사위원인 김종민 후보가 '할 수 있는 일이 있으면 바로바로 앞장서서 뛰겠다'고 발언한 것은 대놓고 압력을 가할 수 있다는 협박"이라며 비판했다.

그는 "울산시장 선거개입 의혹과 관련해 '엉뚱한 검찰의 유탄을 맞았다'는 김부겸 후보의 발언이나 의혹의 당사자인 한병도 후보가 '날조와 거짓에 맞서 끝까지 싸우겠다'고 한 것 역시, 수사 중인 사안을 대놓고 부정하는 법치주의에 대한 중대한 위협행위"라고 지적했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr