성추행 혐의 韓 외교관 놓고 뉴질랜드-韓 긴장 고조…외교문제 비화될까

뉴질랜드, 한국정부 상대로 당사자 외교관 송환 협조 요청

뉴질랜드 외교부 "한국에 실망스러워"

[아시아경제 권재희 기자] 뉴질랜드가 한국정부를 상대로 성추행 혐의를 받고있는 외교관을 보호하지 말고 뉴질랜드에서 사법절차를 진행할 수 있도록 협조하라는 압력을 가하고 있다.

2일 뉴질랜드 현지언론에 따르면 저신다 아던 뉴질랜드 총리가 지난주 문재인 대통령과의 전화통화에서 성추행 혐의를 받는 외교관 사건 처리에 대해 실망감을 표했다고 전해졌다.

이 외교관은 지난 2017년 주뉴질랜드 한국대사관에 근무하면서 당시 대사관 남자 직원의 엉덩이를 손으로 잡는 등 3건의 성추행 혐의를 받고 있다.

뉴질랜드헤럴드는 "한국정부가 이 사건에 대한 경찰 조사가 진전될 수 있도록 외교관 면책특권을 철회하지 않은데 대해 실망감을 표했다"고 보도했다.

그러면서 "이 문제는 이제 한국 정부가 앞으로 어떻게 조처하느냐에 따라 달려있다"고 덧붙였다.

이번 사건은 지난 2월 웰링턴지방법원에서 체포영장까지 발부하는 상황에 이르렀으나 사건 당사자인 외교관은 자신의 혐의를 부인하며 현재 제3국에서 근무하고 있는 것으로 알려졌다.

헤럴드는 한국정부가 지금까지 이 외교관이 뉴질랜드에서 재판을 받을 수 있도록 돌려보내는데 협조하지 않고 있다고 지적했다.

뉴질랜드 외교부 대변인은 한국대사관과 한국정부에 강력한 입장을 전달했다며 "우리는 한국 정부와 고위급에서 접촉하고 있고, 그들은 우리의 입장을 잘 알고 있다"고 밝혔다.

이어 "우리는 이 사건에서 제기된 문제들을 민감하게 받아들이고 있고 당사자의 고통도 인지하고 있다"며 "모든 외교관은 주재국의 법과 규정을 준수하게 돼있다"고 말했다.

그는 지난해 9월 한국대사관에서 경찰의 증거조사가 진행될 수 있도록 한국 정부에 외교관 면책특권 포기를 요청했으나 거부했다고 밝혔다.

뉴질랜드 외교부 대변인은 "이 요청은 웰링턴주재 한국대사와 서울에 있는 한국 외교부에 했으나 거부됐다"며 "이는 실망스러운 결정"이라고 말했다.

그는 이어 당사자인 외교관이 지난 2018년 2월 뉴질랜드를 떠나 더는 뉴질랜드에 주재하고 있지 않기 때문에 외교관 면책특권도 적용되지 않는다며 "뉴질랜드의 입장은 모든 외교관이 주재국의 법률을 따르고 자신들의 행동에 대해 법적인 책임을 지며 뉴질랜드 경찰의 수사를 허용할 것을 기대하고 있다는 것"이라고 설명했다.

피해자의 한 측근은 피해자가 언젠가는 정의가 실현될 수 있을 것이라는 희망을 버리지 않고 있다고 전했다.

피해자는 현재 뉴질랜드의 한 성적 학대 피해자 지원 단체의 도움을 받고 있다고 헤럴드는 밝혔다.

