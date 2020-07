[아시아경제 김봉주 인턴기자] 그룹 아스트로 차은우가 조각같은 얼굴을 뽐냈다.

31일 차은우는 SNS에 화보컷으로 보이는 사진 한장을 올렸다.

사진 속 차은우는 흰 블라우스를 입고 하늘을 응시하고 있었다.

특히 차은우의 오똑한 콧날과 매력적인 눈매가 여심을 자극한다.

한편 차은우가 속해있는 아스트로는 지난 6월 앨범 '아니 그래'를 발매하고 음악활동을 이어가고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr