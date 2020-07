삼성전자, 소부장 기업에 1133억원 지분투자

에스앤에스텍·와이아이케이 유상증자 참여 지분투자

[아시아경제 김지희 기자] 삼성전자가 반도체소재·부품·장비(소부장) 중소기업의 유상증자에 참여해 약 1133억원 규모로 지분을 투자했다.

반도체 생산 등에 사용하는 블랭크 마스크 제조업체 '에스앤에스텍'과 반도체 검사장비 제조업체 '와이아이케이'는 삼성전자를 대상으로 유상증자를 결정했다고 31일 공시했다. 유상증자 규모는 에스앤에스택 659억3300만원, 와이아이케이 473억3600만원이며 제3자 배정 증자 방식으로 진행한다.

이들 업체는 삼성전자로부터 투자받은 자금을 회사 운영, 시설투자, 채무상환 등 용도로 사용한다고 밝혔다.

삼성전자는 지난해 7월 일본 수출규제 이후 국내 반도체 산업 생태계 강화에 주력하고 있다. 이에 삼성전자가 국내 중소기업과의 상생을 도모하는 동시에 안정적인 공급망 확보를 위해 이번 투자를 결정한 것으로 업계는 보고 있다.

