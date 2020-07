세입자 보호를 위한 계약갱신청구권제와 전월세 상한제가 31일 임시 국무회의를 통과해 곧바로 시행에 들어갔다. 서울을 중심으로 전셋값 폭등 및 전세 품귀 현상이 광범위하게 나타날 것이라는 전망이 나온다. 사진은 이날 서울 강서구 부동산 중개업소 모습. /문호남 기자 munonam@

