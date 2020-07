코스피, 외인·기관 매도세에 하락 마감...'2250선' 붕괴

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 외국인과 기관의 매도세에 '2250선'이 붕괴되며 하락 마감했다.

31일 코스피 지수는 전날보다 17.64포인트(0.78%) 내린 2249.37로 장을 마감했다. 지수는 전장보다 11.52포인트(0.51%) 오른 2278.53에 출발해 장초반 상승세를 유지했지만 곧 하락세로 전환했다.

거래 주체별로는 개인이 4725억원 순매수하며 하락 폭을 줄였다. 반면 외국인과 기관은 각각 853억원, 3938억원 순매도했다.

시가총액 상위종목들은 등락이 엇갈렸다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 57,900 전일대비 1,100 등락률 -1.86% 거래량 21,873,570 전일가 59,000 2020.07.31 15:30 장마감 close (-1.86%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 82,800 전일대비 2,500 등락률 -2.93% 거래량 4,788,517 전일가 85,300 2020.07.31 15:30 장마감 close (-2.93%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 733,000 전일대비 3,000 등락률 -0.41% 거래량 93,340 전일가 736,000 2020.07.31 15:30 장마감 close (-0.41%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 296,500 전일대비 3,500 등락률 -1.17% 거래량 800,663 전일가 300,000 2020.07.31 15:30 장마감 close (-1.17%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 1,000 등락률 -0.78% 거래량 1,707,952 전일가 127,500 2020.07.31 15:30 장마감 close (-0.78%) 등이 하락했다. 반면 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 301,000 전일대비 7,000 등락률 +2.38% 거래량 1,561,746 전일가 294,000 2020.07.31 15:30 장마감 close (2.38%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 568,000 전일대비 38,000 등락률 +7.17% 거래량 1,361,025 전일가 530,000 2020.07.31 15:30 장마감 close (7.17%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 343,500 전일대비 11,500 등락률 +3.46% 거래량 1,069,805 전일가 332,000 2020.07.31 15:30 장마감 close (3.46%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 397,500 전일대비 14,000 등락률 +3.65% 거래량 949,395 전일가 383,500 2020.07.31 15:30 장마감 close (3.65%) 등은 상승했다.

코스닥은 개인들의 매수세에 힘입어 상승장으로 마감했다. 지수는 1.11포인트(0.14%) 오른 815.30를 기록했다. 전장보다 3.33포인트(0.41%) 오른 817.52로 개장해 상승 흐름을 지속했다.

거래주체별로는 개인이 2399억원 순매수했으며 외국인과 기관은 각각 861억원, 1390억원 순매도했다.

시가총액 상위 종목은 등락이 엇갈렸다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 260,400 전일대비 16,700 등락률 +6.85% 거래량 2,759,931 전일가 243,700 2020.07.31 15:30 장마감 close (6.85%)과 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 190,200 전일대비 15,800 등락률 +9.06% 거래량 1,014,465 전일가 174,400 2020.07.31 15:30 장마감 close (9.06%) 등이 강세를 나타낸 반면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 94,500 전일대비 1,100 등락률 -1.15% 거래량 1,208,939 전일가 95,600 2020.07.31 15:30 장마감 close (-1.15%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 117,700 전일대비 300 등락률 -0.25% 거래량 321,812 전일가 118,000 2020.07.31 15:30 장마감 close (-0.25%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 71,000 전일대비 400 등락률 -0.56% 거래량 722,212 전일가 71,400 2020.07.31 15:30 장마감 close (-0.56%) 등은 하락했다.

