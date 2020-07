[아시아경제 조성필 기자] 서울고검이 정진웅 서울중앙지검 형사1부 부장검사와 몸싸움을 벌인 한동훈 검사장을 진정인 신분으로 소환해 조사했다고 31일 밝혔다.

서울고검은 이날 출입기자단에 "정 부장검사를 독직폭행 혐의로 고소하고 감찰요청서를 제출한 사안과 관련해 사실 확인의 일환으로 한 검사장을 전날 소환 조사했다"며 이같이 전했다.

앞서 한 검사장은 지난 29일 정 부장을 독직폭행 혐의로 고소했다.

당일 한 검사장은 휴대전화 유심(가입자 식별 모듈·USIM) 압수수색이 벌어진 법무연수원 용인분원 내 자신의 사무실에서 정 부장과 몸싸움을 벌였다.

한 검사장 측은 당시 "휴대전화 잠금해제를 하고 있는데 정 부장이 갑자기 테이블을 넘어와 자신을 바닥에 넘어뜨린 뒤 몸 위로 올라 일방적으로 폭행했다"는 취지의 주장을 했다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr