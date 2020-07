대만 리덩후이 전 대만 총통 별세

민주주의 이끈 대만의 아버지 타계

미 국무부 애도, "경제적 번영과 법치주의의 새로운 시대를 연 인물"

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 대만 민주주의를 이끈 리덩후이(李登輝) 전 대만 총통이 30일 별세했다. 향년 97세.

대만 중앙통신사 등 현지언론은 리 전 총통이 이날 오후 7시24분(현지시간) 타계했다고 보도했다. 폐렴 증세를 보인 리 전 총통은 최근 입원치료를 받아왔지만 급격히 병세가 악화된 것으로 전해졌다.

리 전 총통은 '대만의 아버지'로 불릴 정도로 대만 민주화에 크게 기여했다는 평가를 받고 있다. 리 전 총통은 장제스와 그 아들인 장징궈에 이어 1988년부터 2000년까지 대만 총통을 지냈다. 총통 재임 시절 그는 국민당 독재를 끝내고 다당제와 총통 직선제를 도입했다. 1996년 직선제 방식으로 처음 치러진 총통 선거에서 승리해 대만 국민이 직접 뽑은 첫 총통이기도 하다.

중국 본토가 아닌 대만 태생인 그는 본토에 뿌리를 둔 국민당 출신 총통이었으면서도 임기 말년에는 중국과 대만이 각각 별개의 나라라는 양국론을 폈다.

리 전 총통은 총통 재임 시절 당시 학자이던 차이잉원 현 총통에게 비밀리에 양국론 재정립 프로젝트를 맡겨 그를 정계로 이끌기도 했다.

그의 타계 소식이 전해지자, 미국 정부는 즉각 성명을 내고 그를 애도했다. 미국 국무부는 30일(현지시간) 리 전 총통이 대만 최초로 민주적으로 선출된 총통이라면서 권위주의를 종식시키고, 대만의 경제적 번영과 법치주의의 새로운 시대를 연 인물이라고 평가했다.

마이크 폼페이오 국무장관도 자신의 트위터에 "리 전 총통의 타계에 깊은 애도를 표한다"며 "우리는 앞으로도 미ㆍ대만 관계를 강화하려는 그의 헌신적 노력을 소중히 여길 것"이라고 했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr