한국조선해양, 올해 조선3사 중 첫 LNG선 수주…9000억 규모 계약 체결

한국조선해양이 올해 국내 조선사 중에서 처음으로 액화천연가스(LNG) 운반선을 수주했다.

한국조선해양은 버뮤다, 유럽 소재 선사와 7억4500만달러(약 8912억원) 규모의 LNG선 4척을 수주했다고 31일 공시했다.

현대중공업과 현대삼호중공업이 각각 2척씩 건조할 계획이며, 2023년 6월부터 순차적으로 인도한다.

이번에 수주한 LNG선 스펙은 공개되지 않았으나, 조선·해운 분석기관인 클락슨 리서치의 신조선가격을 근거로 보면 17만4000㎥급으로 추정된다.

한편, 한국조선해양은 올해 7월까지 약 29억달러(42척)을 수주했다. 이는 목표했던 157억달러 대비 약 19% 수준이다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 상반기 세계 선박 발주량은 작년 동기보다 58% 줄어든 탓이다.

특히 LNG선 발주는 6척으로 작년 동기 31척에서 급감했다. 한국조선해양은 작년 12월 아시아와 유럽 선사에서 LNG선 13척을 수주하고 올해는 LNG선 일감을 받지 못했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr