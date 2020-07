넷플릭스·배민·여기어때도 카카오뱅크 체크카드 캐시백

캐시백 프로모션 시즌7

'디지털 커넥트' 업종 확대

[아시아경제 김효진 기자] 카카오뱅크는 다음 달 1일부터 내년 1월 말까지 6개월간 체크카드 결제금액에 따라 캐시백을 제공하는 '캐시백 프로모션 시즌7'을 진행한다고 31일 밝혔다.

카카오뱅크 프렌즈 체크카드는 전월 실적, 지급 한도 제한 없이 국내외 가맹점 이용금액의 0.2%(주말ㆍ공휴일은 0.2% 추가)가 적립된다. 캐시백 프로모션은 다양한 분야에서 매월 일정 금액의 캐시백을 제공하는 내용이다. 카카오뱅크는 2017년 7월부터 6개월마다 정기적으로 캐시백 프로모션을 진행하고 있다.

이번 프로모션에서는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 소비패턴의 변화로 '디지털 커넥트' 업종을 늘린 것이 가장 큰 특징이라고 카카오뱅크는 설명했다. 카카오뱅크 고객이 디지털 커넥트 업종 중 가장 많이 사용하는 가맹점인 '배달의민족'과 '카카오톡 선물하기', 전세계적으로 가입자 수가 역대 최대 규모로 증가한 '넷플릭스'를 캐시백 가맹점으로 새롭게 추가했다.

또한 해외 여행이 어려워지고 국내 여행이 늘어나는 추세에 따라 '여기어때'와 신규 제휴를 맺었고, 유가하락으로 인해 주유비 혜택을 받지 못하는 고객을 위해 문턱을 낮춰 보다 많은 고객이 실질적인 혜택을 누릴 수 있도록 했다. 메가박스, 롯데시네마 등 멀티플렉스에서도 신규로 할인혜택을 제공한다.

온라인쇼핑ㆍ통신ㆍ학원 ㆍ커피전문점 등 지난 프로모션에서 고객 만족도가 높았던 업종도 캐시백 혜택 대상이다.

프렌즈 체크카드로 '여기어때'에서 4만원 이상 결제하면 4000원을 캐시백 받을 수 있고, 학원비를 20만원 이상 결제하면 캐시백 1만원이 제공된다. 또 스타벅스나 블루보틀 등에서 1만원 이상 결제하면 1000원의 캐시백이 지급된다. 캐시백은 사용 후 다음 달 10일 프렌즈 체크카드와 연결된 통장에 입금된다.

캐시백 프로모션은 전월 사용실적 30만원 이상 고객이 대상이고, 총 12개 혜택 구분별로 각각 월 1회로 제공되며, 자세한 사항은 카카오뱅크 애플리케이션(앱)에서 확인 가능하다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr