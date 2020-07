“중고거래는 공공장소에서” 당근마켓, 안전거래 캠페인 진행

동네인증 이웃과 공공장소 직거래 권장

개인정보 제공 대신 채팅거래, 매너온도 확인 강조

[아시아경제 김희윤 기자] 모바일 중고거래 플랫폼 당근마켓은 믿을 수 있는 거래 환경 조성을 위한 안전거래 캠페인을 진행한다고 31일 밝혔다. 캠페인은 안전거래 가이드 발간과 안전거래 올림픽 이벤트 개최로 구성됐다.

사용자 참여 이벤트인 안전거래 올림픽은 안전거래 가이드 관련 총 8개 퀴즈 정답을 맞힌 참가자에게 당근거래 챔피언 배지를 제공한다. 획득 배지는 당근마켓 프로필에 반영돼 안전거래 유저의 징표로 의미를 갖는다. 안전거래 가이드는 판매자와 구매자간 신뢰 거래를 위해 지켜야 할 수칙과, 당근마켓이 제공하는 정책적·기술적 노력을 담았다.

특히 서비스 이용수칙으로 중고거래시 전화번호나 주소 등 개인 정보 공유는 피하고, 1:1 채팅을 통해 약속 시간과 장소를 정하는 것이 안전하다는 점을 언급했다. 이때 직거래 장소는 안전한 공공장소로 정할 것을 강조했다. 또한 GPS(위치기반) 동네 인증을 한 사용자와의 거래를 당부했다. 당근마켓은 주기적으로 GPS인증이 필요하며, 위치 정보가 일치하지 않는 지역에서는 동네인증이 불가능하다.

당근마켓 김재현 대표는 “이웃간 신뢰를 바탕으로 안전한 거래 환경과 문화를 조성할 수 있도록 안전거래 캠페인 동참을 부탁드린다”며 “지역 주민간 활발한 교류가 이뤄지도록 기술 고도화와 플랫폼 운영에 최선을 다할 것”이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr