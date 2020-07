[아시아경제 박선미 기자] ◇1급 승진

▲ IT전략운영부장

이형표

▲ 저축은행관리부장

박현숙

◇ 2급 승진

▲ 인사지원부 팀장

우정수

▲ 혁신경영실 팀장

박용식

◇ 3급 승진

▲ 길인혜

▲ 임삼섭

▲ 김택동

▲ 윤경수

◇4급 승진

▲ 오윤진

▲ 윤승렬

▲ 고효진

▲ 배지혁

▲ 신현순

▲ 이슬기

▲ 박윤민

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr