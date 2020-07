시중 유통 크릴오일 항산화제·추출용매 과다검출…49개 부적합

[아시아경제 최대열 기자] 국내 유통중인 크릴오일 제품 140개 가운데 49개 제품에서 황산화제인 에톡시퀸과 헥산 등 추출용매가 기준을 초과해 검출됐다고 식품의약품안전처가 31일 밝혔다.

식약처는 앞서 지난달 국내 유통 크릴오일 제품검사결과를 발표한 후 부적합 이력 등이 있는 해외 제조사 제품 140개를 추가로 걷어 검사했다. 에톡시퀸은 수산용 사료에 항산화목적으로 허가돼 있어 사료로부터 이행될 수 있는 양을 고려해 식품 중 갑각류ㆍ어류 등에 잔류허용기준을 정해두고 있다. 추출용매는 5종이 있는데 헥산이나 아세톤은 사용 가능하나 초산에틸ㆍ이소프로필알콜ㆍ메틸알콜은 사용이 금지돼 있다.

에톡시퀸은 6개 제품에서 기준치인 0.2㎎/㎏를 초과했다. 15배가 넘는 3.1㎎/㎏이 검출된 제품도 있었다. 추출용매는 유지추출에 쓸 수 없는 초산에틸이 19개 제품에서 최소 7.3㎎/㎏에서 최대 28.8㎎/㎏, 이소프로필알콜은 9개 제품에서 최소 11.0㎎/㎏에서 최대 131.1㎎/㎏ 나왔다. 메틸알콜 1.7㎎/㎏이 검출된 제품도 하나 있었다. 유지추출 용매로 가능한 헥산은 22개 제품이 기준치 5㎎/㎏을 초과해 많은 건 441㎎/㎏이 검출되기도 했다.

49개 제품 가운데 2개는 에톡시퀸과 헥산이 동시에 기준치를 넘겼고 6개 제품은 유지추출에 못 쓰는 용매 2종이 동시에 검출됐다. 에톡시퀸과 추출용매의 검출량은 일일허용노출량 등을 고려해 볼 때 인체에 위해할 만한 수준은 아니라고 설명했다. 식약처는 부적합 제품을 전량 회수ㆍ폐기처분하는 한편 해당 제품을 산 구매자에게 구입처에 반품해주길 당부했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr