[아시아경제 이선애 기자] 부산 지하차도 참사를 수사하는 부산경찰청이 30일 오후 부산소방재난본부와 중부소방서를 압수수색한 것으로 확인됐다.

경찰은 지하차도 침수 당시 부산소방본부와 관할 소방서의 초동대처 상황 관련 자료 등을 확보한 것으로 알려졌다.

경찰은 이번 참사 전 지하차도 통제 매뉴얼이 있는데도 사실상 아무런 조치를 하지 않은 부산 동구청과 함께 초기 대응에 허점을 드러낸 소방과 경찰에 대해서도 수사를 벌여왔다.

