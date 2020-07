경북도, 도시가스 소비자요금 평균 11.7% 인하

경북도 물가대책위원회에서 결정…가정용 월간 4000원(평균 기준) 절감 효과

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 지난 27일 공인회계사, 소비자 단체 등으로 구성된 '경북도 물가대책위원회'를 열어 7월1일부터 적용되는 도시가스 소비자요금을 평균 11.7% 인하된 수준으로 최종 결정했다고 30일 밝혔다.

도시가스 소비자요금은 산업통상자원부장관이 승인하는 도매요금(85%)과 도지사가 승인하는 도시가스회사 공급비용(15%)으로 구성된다. '도시가스회사 공급비용 산정기준'에 따라 매년 조정되고 있다.

이번에 결정된 소비자요금을 살펴보면 공급비용의 일부 인상에도, 도매요금이 대폭 인하되면서 전년 대비 평균 11.7%정도 하락했다. 권역별로는 포항권역은 1.9034원 인하된 MJ(LNG 단위)당 14.0547원, 구미권역은 1.8430원 인하된 13.9691원, 경주권역은 1.9972원 인하된 14.0248원, 안동권역은 1.7241원 인하된 14.1952원이다.

이에 따라, 가정용 소비자요금의 경우 월간 4000원(평균사용량 기준) 정도의 연료비 절감이 기대된다. 특히 침체된 가스 사용량이 많은 산업체는 원가절감으로 경쟁력 제고에 도움을 받을 것으로 보인다.

경북도는 지난 3월 20일부터 4개월 동안 전문회계법인에 도시가스 공급비용 산정 용역을 의뢰해 용역 결과에 따른 도시가스 공급비용 최종안을 마련했다.

이철우 경상북도지사는 "어려운 경제 상황일수록 민생이 조금이라도 덜 어렵도록 도시가스 요금관리와 공급서비스를 잘 챙겨 도민의 에너지복지 실현에 최선을 다하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr