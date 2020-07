SK네트웍스, 2분기 영업익 303억원…"미래사업 투자로 하반기 실적개선"

[아시아경제 김지희 기자] SK네트웍스는 2분기 연결기준 매출이 2조4335억원, 영업이익 303억원을 기록했다고 30일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 20.9%, 34.1% 감소한 수치다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따른 전세계적인 경기 침체와 사업 환경 악화로 매출과 영업이익이 타격을 받았으나, 홈 케어(SK매직) 등 렌탈 중심의 미래사업 성장세는 이어졌다는 분석이다. SK네트웍스 관계자는 “위생을 중시하는 소비자들의 취향에 맞는 생활환경 제품으로 SK매직이 견조한 이익을 거뒀고 언택트 등 새로운 소비 트렌드에 대한 적극적인 대응 노력을 통해 사업 경쟁력을 향상시키는 데 노력했다”며 “주유소 소매사업 매각으로 1000억원대 순이익을 기록하는 등 성장기반을 다졌다”고 설명했다.

SK매직의 경우 올인원 직수얼음정수기 판매량이 전년 동기 대비 250% 증가했다. 6월 새롭게 출시한 ‘터치온 플러스’ 등 식기세척기 매출도 160% 늘고, 렌탈 계정은 194만을 돌파했다. 또 라이브 커머스 ‘매직라이브온’을 개시하는 등 신규 판매 채널을 확대하기도 했다.

SK렌터카는 개인장기렌터카의 지속 성장과 통합 시너지를 바탕으로 전년 수준의 영업이익을 달성했다. 한국전력 및 카이스트(KAIST)와 업무협약(MOU)을 맺고 테슬라 전기차 렌탈 상품을 출시하는 등 신규 서비스를 선보였다.

자동차 관리사업도 수입차 부품 유통사업 활성화 및 타이어 발렛 장착, 배터리 번개 출동 서비스 등 서비스 출시를 통해 호응을 이끌어냈다.

SK네트웍스는 미래성장사업에 대한 투자를 강화하는 동시에 다른 사업들의 안정화에도 힘써 3분기 이후 실적 개선에 나선다는 전략이다. SK매직이 호조를 보이고 있고 렌터카 사업이 성수기를 맞은 데다 하반기 신규폰 출시가 이뤄지고, 호텔 사업 관련 코로나19의 영향이 줄어들 것으로 예상됨에 따라 시장 기대 수준의 실적 달성이 가능할 것이란 전망이다.

