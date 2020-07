KB국민은행, 8월3~16일 부동산 랜선 세미나2

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 다음달 3일부터 16일까지 KB부동산 리브온을 통해 '부동산 랜선 세미나2'를 개최한다고 30일 밝혔다.

코로나19 확산과 부동산 대책 발표에 따라 변화하는 부동산 시장과 내집 마련 전략을 살펴본다. 또한 ‘부동산 전문가, 그들만의 비밀’이라는 주제로 부동산 전문가의 인사이트를 영상으로 선보일 계획이다.

1부에서는 입지분석 전문가인 스마트튜브 부동산조사연구소 김학렬 소장(필명 빠숑)이 출연해 2020년 상반기 부동산 시장 흐름을 살펴보고, 하반기 시장을 전망한다.

2부에서는 박합수 KB국민은행 부동산수석전문위원이 ‘혼돈의 부동산 시장 속 내집 마련 전략’을 주제로 강의를 펼친다. 재개발, 재건축 투자 주의점부터 지역별 개발호재, 연령대별 내집 마련 방법 등을 조언할 예정이다.

KB국민은행 관계자는 “부동산 전문가를 영상으로 만나는 언택트 세미나를 기획하게 됐다”며 “앞으로도 다양한 비대면 서비스를 선보이겠다”고 전했다.

