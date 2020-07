나노입자 표면분자층 '현미경'으로 관찰한다

[아시아경제 황준호 기자] 머리카락의 10만 분의 1 크기의 나노입자를 초분광 광유도력으로 정밀하게 들여다 보는 현미경이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

한국표준과학연구원 소재융합측정연구소 나노분광이미지팀은 독자적으로 개발한 초분광 광유도력 현미경을 이용해 나노입자 표면을 화학적 이미지로 관찰했다고 30일 밝혔다. 개별 나노입자의 모습을 관찰한 것은 세계 최초로 볼 수 있다.

이번 관찰을 위해 연구팀은 분광 정보로 이미지를 재구성하는 초분광 광유도력 현미경을 개발했다. 이 장치는 현미경 렌즈 대신 미세탐침으로 시료를 분석해 화학적 이미지를 얻는다. 미세탐침에 레이저를 쪼이면 모아진 빛이 시료와 상호 작용을 통해 미세한 힘(광 유도력)을 일으킨다. 이 힘에 대한 이미지를 측정하면 개별 나노입자의 특성을 진단할 수 있다.

연구팀은 이를 통해 금 나노입자에 폴리에틸렌 글리콜(PEG) 분자를 결합한 나노입자, 산화철 입자에 폴리머 입자를 결합한 나노입자의 분광학적 특성을 분석했다.

KRISS 이은성 책임연구원은 "나노입자의 표면화학정보를 개별 입자 수준에서 측정할 수 있으므로 나노입자의 성능을 인체 적용 전에 미리 검사할 수 있다"며 "세포 내의 활성산소 증가 등 몸 안에서 발생할 수 있는 나노입자의 불안전성을 분석하는 데 도움이 될 것"이라고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr