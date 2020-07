[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군 적중면 한 사거리에서 투싼 승용차와 오토바이가 충돌했다.

이 사고로 오토바이 운전자 A 씨(72)가 숨졌다.

경찰은 투싼이 사거리에서 직진 운행 중 우측에서 오는 오토바이를 보지 못해 사고가 난 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

또한, 투산 운전자 B(60) 씨를 업무상 과실치사 혐의로 불구속 입건한 뒤 사고 경위를 조사할 예정이다.

