4차산업혁명시대 유망직종 ‘야경 디자이너’와 실시간 만남

은평구, 온라인을 통한 ‘야경디자이너를 만나다’ 프로그램 운영

[아시아경제 박종일 기자] 은평구진로직업체험지원센터는 여름방학을 맞아 집에서도 진로를 탐색할 수 있는 실시간 직업체험 ‘안방에서 만나는 4차산업혁명?야경디자이너를 만나다’ 프로그램이 8월4일 진행한다고 밝혔다.

코로나19로 인해 방학을 집에서 보내야하는 청소년들이 집에서도 직업인을 만나 직업 체험을 진행할 수 있도록 유튜브 스트리밍을 활용한 실시간으로 운영된다.

4차 산업혁명시대 유망직종으로 새롭게 떠오르고 있는 ‘야경디자이너’와 함께 야경디자이너의 역할, 현재와 미래 등 직업에 대하여 궁금한 점을 해소, 스펙트럼 LED 제작, 소리에 반응하는 스펙트럼 전구 테스트 등 활동을 진행하게 된다.

사전 신청자들을 대상으로 운영되며, 센터 인근 공원에서 ‘워크 스루(Walk Through)’ 방식으로 직업체험 키트를 수령, 체험을 진행한다.

이 프로그램은 빛의 원리나 전구, 스펙트럼 등 과학 분야나 디자인에 관심이 있는 청소년들과 코로나19 장기화에 따라 방학에도 집에서 생활해야하는 청소년들에게 다양한 직업을 만나 진로를 탐색해볼 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 전망한다.

선착순으로 모집되며 참가신청은 네이버폼 사이트 또는 홍보 포스터의 QR코드를 통해 신청하면 된다.

