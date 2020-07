LG전자, 박람회서 수제맥주 제조기 '홈브루' 선봬

양재동 aT센터서 시음기회 제공

[아시아경제 이동우 기자] LG전자는 맥주박람회 ‘KIBEX 2020’에서 캡슐형 맥주제조기 ‘LG 홈브루’를 선보였다고 30일 밝혔다.

KIBEX 2020은 이날부터 다음달 1일까지 사흘간 서울 양재동에 있는 aT센터에서 열린다. 올해로 두 번째를 맞은 이번 행사는 주류 관련 제조, 유통, 장비, 프랜차이즈, 교육, 서비스 등 국내외 총 123개 기업이 참가했다.

LG전자는 관람객들이 홈브루에서 갓 뽑아낸 프리미엄 수제맥주를 직접 맛볼 수 있도록 시음행사를 진행하고 있다. 다음달 말까지 시음장소를 전국 LG베스트샵 100곳으로 확대하기로 했다.

앞서 LG전자는 이달 초 100만원대 홈브루 신제품을 출시했다. 이 제품은 상황에 따라 컴프레서의 동작을 조절하는 인버터 기술은 물론 발효에 필요한 온도와 압력을 자동으로 제어하는 기술을 탑재했다.

또 맥주 보관과 숙성을 위한 최적의 온도를 자동으로 유지하고, 맥주를 만들기 전과 후에 각각 제품 내부의 맥주와 물이 지나가는 길을 세척하고 살균하는 온수살균세척시스템 등으로 차별화했다.

윤경석 H&A사업본부 키친어플라이언스사업부장(부사장)은 “LG 홈브루가 수제맥주시장이 성장하는 데 일조하게 될 것”이라며 “앞으로도 다양한 마케팅 활동을 통해 고객들에게 제품을 알릴 예정”이라고 말했다.

