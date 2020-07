성남시, 2년 연속 '시민체육대회' 취소 왜?

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 시승격 47주년을 기념해 오는 10월 개최하려던 시민 체육대회를 코로나19 여파로 취소했다. 성남시는 지난해에도 아프리카 돼지열병 확산방지 동참 차원에서 시민 체육대회를 개최하지 않았다.

시는 코로나19 확산방지와 시민안전을 위해 이 같은 결정을 내렸다고 30일 밝혔다.

정부가 코로나19 위기 경보 '심각' 단계를 유지하고 있는 상황에서 2만여 명이 대거 참여하는 체육대회 개최는 바람직하지 않다는 게 시의 설명이다.

대회 특성상 생활 속 거리두기 등 방역 지침을 지키기 어렵다는 점도 고려됐다.

시민 체육대회는 수정ㆍ중원ㆍ분당 3개 구, 50개 동 선수단과 지역 주민들이 어우러져 육상, 줄다리기, 게이트볼 등을 하는 방식으로 개최하는 성남시민의 축제다.

시 관계자는 "성남시민의 화합과 단결의 장인 체육대회를 취소하게 돼 안타깝지만 코로나19 장기화 시국에 시민안전을 최우선으로 고려해 내린 결정"이라고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr