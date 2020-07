[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 이시영이 건강미를 과시했다.

이시영은 29일 자신의 인스타그램에 "언니 발견"이라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진 속 이시영은 카페 앞에서 어딘가를 바라보며 포즈를 취하고 있다. 올블랙 패션의 이시영은 반바지로 늘씬한 11자 각선미를 뽐내 눈길을 끈다.

배우 소유진은 해당 사진에 "예쁜 시영이♥"라고 댓글을 남겼다.

한편, 이시영은 2017년 외식 사업가 조승현과 결혼해 슬하에 아들 하나를 두고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr