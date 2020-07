[아시아경제 구은모 기자] 은성수 금융위원장은 올해 9월까지 적용되는 공매도 금지 조치의 연장 여부와 관련해 코로나19가 종식되지 않는 상황을 감안해 결정하겠다고 밝혔다.

은 위원장은 29일 국회 정무위원회 전체회의에 출석해 공매도 금지 조치 연장과 관련한 전재수 더불어민주당 의원의 질의에 이같이 답했다.

은 위원장은 "8월에 공청회를 열어 공매도와 관련한 의견을 들어보려 한다"며 "코로나19 상황과 관련해 공매도 금지 조치를 한 건데, 코로나19가 현재 종식되지 않은 부분도 감안하겠다"고 말했다. 공매도 금지 연장 조치도 고려할 수 있다는 취지로 풀이된다.

앞서 금융위는 코로나19 확산에 따른 증시 변동성을 완화하기 위해 오는 9월15일까지 6개월간 공매도가 금지했다.

