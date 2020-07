압수수색 도중 몸싸움, 한동훈 '독직폭행' 혐의로 수사팀장 고소 (종합)

휴대전화 압수수색 중 검사끼리 물리적 충돌

한동훈 "정진웅 부장검사 갑자기 올라타 폭행" '독직폭행' 혐의 고소

수사팀 "물리적 방해 제지한 것"

[아시아경제 강주희 인턴기자] '검언유착' 의혹 관련 검찰 수사를 받고 있는 한동훈 검사장(법무연수원 연구위원)이 29일 서울중앙지검 수사팀 형사1부장 정진웅 검사에게 폭행을 당했다고 주장한 가운데, 수사팀 측은 한 검사장이 압수수색을 방해해 제지한 것이라고 반박했다.

한 검사장 측은 이날 폭행 사태와 관련 '독직폭행' 혐의로 정 검사를 서울고검에 고소하고 감찰을 요청했다고 밝혔다.

한 검사장과 수사팀 측 입장을 종합하면, 서울중앙지검 형사1부는 이날 오전 10시30분께 한 검사장의 휴대전화를 압수수색하기 위해 법무연수원 용인분원에 도착했다.

한 검사장은 현장을 지휘하던 정 검사에게 변호인을 부르겠다고 했다. 한 검사장은 허가를 받은 뒤 변호인에게 전화를 걸기 위해 스마트폰 잠금을 해제하려고 했으나 이 과정에서 몸싸움이 벌어졌다.

한 검사장 측은 입장문에서 "갑자기 소파 건너편에 있던 정진웅 부장이 탁자 너머로 몸을 날리면서 한 검사장의 팔과 어깨를 움켜쥐고 한 검사장 몸 위로 올라타 한 검사장을 밀어 소파 아래로 넘어지게 했다"며 "그 과정에서 정 부장은 한 검사장 위에 올라타 팔과 어깨를 움켜쥐고 얼굴을 눌렀다"고 주장했다.

한 검사장은 이런 상황을 정 부장과 동료 검사, 수사팀원, 법무연수원 직원 등이 목격했다고 말했다.

이후 한 검사장은 정 부장에게 압수수색과 향후 수사 절차에서 물러날 것을 정식으로 요구했으나 묵살당했고, 오후 1시30분께 변호인이 도착해 항의하자 정 부장이 입장을 바꿔 돌아갔다고 덧붙였다.

수사팀 측은 한 검사장이 압수수색을 방해했으며 폭행이 아닌 제지였다고 주장하고 있다. 수사팀 측은 이날 보도자료를 통해 "피압수자의 물리적 방해 행위 등으로 인해 담당 부장검사가 넘어져 현재 병원 진료 중"이라고 반박했다.

이어 이날 오전 한 검사장을 소환 조사하고 유심(개인 식별 정보를 담은 IC 카드)을 임의제출 방식으로 확보할 예정이었으나, 한 검사장이 출석 요구에 응하지 않아 현장에서 집행했다고 덧붙였다.

검찰은 앞서 지난달 16일에도 한 검사장의 휴대전화를 압수수색 했으나, 당시 확보하지 못한 유심에 대해 추가 압수를 시도한 것으로 알려졌다.

한 검사장 측은 압수수색 과정에서 있었던 폭행 사태와 관련 '독직폭행' 혐의로 정진웅 서울중앙지검 형사1부 부장검사를 서울고검에 고소하고 감찰을 요청했다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr